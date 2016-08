Čuk Jernej Tozon ujet v neurju

Čuk Jernej Tozon to poletje preživlja zelo aktivno. Če ni na odru, vsak prosti trenutek izkoristi za druženje in potepanje s prijatelji. Pred tedni je z njimi jadral, kar je že tradicionalni moški dopust. V tej družbi je bil tudi glasbenik Aleš Bartol iz skupine Mambo Kings.

Čeprav je bil dopust idiličen, sta Jernej in Aleš s prijatelji naletela na neurje. »Obtičali smo na otoku Levernaka na Kornatih in nismo mogli nikamor,« sta povedala za spletno stran Ekskluzivno. Ker na otoku ni vode ne elektrike, je bila sreča na njihovi strani, saj so si ribe za večerjo nalovili kar sami.

Jernej je bil še posebej vesel, da je tik pred odhodom na morje preživel pet dni v naravi, kjer se je ob pomoči prijatelja Braneta Červeka, ki je dve leti živel z avstralskimi domorodci, naučil preživetja v naravi – brez vžigalnikov, hrane, vode.