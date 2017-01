Čudežna deklica je slovenščino ponesla v svet

Slovenci smo lahko ponosni, da imamo v Hollywoodu nadarjeno dekletce, ki je po materi slovenskih korenin. Violinistka in igralka Ursula Parker, je v enem svojih najnovejših filmov, znanstveni fantastiki Spectral, po scenariju spregovorila nekaj besed v slovenskem jeziku in pokazala, da ga obvlada, čeprav večino svojega mladega življenja živi v tujini. Sicer ni prvič, da je na snemanju uporabila enega od obeh maternih jezikov – slovensko je govorila že v humoristični nanizanki Louie.



Deklica, ki se lahko pohvali ne le z izjemno glasbeno nadarjenostjo (violino je začela igrati pri treh letih, pri šestih je bila solistka ob spremljavi simfoničnega orkestra, pri osmih letih je igrala v znameniti dvorani Carnegie Hall) ter čutom za igro, pač pa tudi z bogatimi filmskimi izkušnjami. Sodelovala je že z Nicole Kidman, Tildo Swinton in Alom Pacinom. O hčerki slovenske skladateljice Jerice Oblak in ameriškega glasbenika Briana Parkerja bomo torej v prihodnosti zagotovo še veliko slišali.

