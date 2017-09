Cool fotr noče več otrok, odhaja na vazektomijo

Jani Jugovic se je odločil da je otrok dovolj. Tako je zapisal (nelektorirano):

»Uglavnem ... Tale na levi strani (fotografija spodaj, op. p.)se je odločil, da ne bi še enkrat videl osebe na desni v takem stanju. Prevedem, mislim oziroma misliva, da imava dost otrok. Ne zaenkrat, ampak tko na splošno. No in Teja se je pozanimala valda kako se jst prijavim na striženje, vezanje al karkoli že to je. Če koga zanima, star moraš bit 35 let in 6 mesecev je čakalne dobe, baje pa , da je to nek rutinski poseg. Ne vem zakaj se men to ne zdi nekaj rutinskega?! Ok, ja dejansko sem odločen to naredit, pač res ne mislim imet več otrok. Se mi zdi, da nas je dosti, ampak vseen... A to pol pomen, da si kej manj deca al kako? Dejansko še nisem zasledil neke javne razprave na to temo, se mi zdi da je zaenkrat to še vedno neka tabu tema v našem Slovenistanu.«

Nekdanji udeleženec šova Gostilna išče šefa, danes ga širna Slovenija pozna po blogu Cool fotr, razmišlja o vazektomiji. Jani je sicer že nekaj let v razmerju s Tejo Perjet, s katero ima hčerko Sijo in sina Inaja, iz prvega zakona pa še Taja.