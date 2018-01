Človečnost neke odločnosti

Proslave so prav poseben segment mojega delovanja. In na neki način tudi umetniškega izražanja. Njih ustvarjanje, namreč. Le malokdo ve, da sem od leta 1991 pa do dneva današnjega spisal že nekaj sto scenarijev za najrazličnejše proslave, ki so se potem dogodile po Sloveniji, in da sem mnoge izmed njih tudi režiral. Ob pripravi tovrstnih prireditev sem spoznal ogromno ljudi najrazličnejših poklicev, svetovnonazorskega prepričanja in političnih barv. V prav posebno veselje mi je, da sem v Ivančni Gorici pred desetletji naletel na (takratnega) župana Jerneja Lampreta.



Z generalom Tonetom Krkovičem smo bili udarna organizacijsko-izvedbena trojica, ki je skrbela, da je na koncu proslava 25-letnice Manevrske strukture narodne zaščite (kakor so se takrat imenovali zametki današnje Slovenske vojske) uspela. Na Pristavi nad Stično je bil namreč v tistih usodnih 90. letih podpisan dokument, s katerim je bil Tone Krkovič imenovan za načelnika MSNZ. Naporno delo je bilo tisto stvarjenje proslave. A hkrati tudi eno najlepših doživetij zame. Kajti prav nesporni uspeh vsake proslave, ki se kaže v skorajda neverjetnem odzivu ljudi, je najlepše plačilo za vloženi trud.



Župan igralec

Jernej Lampret je bil, je in bo verjetno do konca svojih dni – igralec. No, tistihdob je bil tudi ivančnogoriški župan. Ampak najprvo je bil vsaj zame čudovit igralec. Ljubiteljski sicer, a zato toliko bolj žlahten, da bi mu to žlahtnost lahko zavidal prenekateri (samozadostni) profesionalec. Njegova upodobitev znamenitega Jurčičevega Krjavlja je legendarna prav zaradi njemu od Stvarnika naklonjene elementarne žlahtnosti. In prav žlahtnost njegovega značaja dela Jerneja tako prepričljivo človeškega, da se mi ne zdi čudno njegovo večletno, zaporedno županovanje. Ljudje imajo pač radi, če je nekdo do njih – preprosto človek.



Priprava zahtevne proslave v Ivančni Gorici je od vseh zahtevala popolno predanost projektu. Seveda je zelo fino, če je za izvedbo proslave dovolj denarja. No, mi te sreče nismo imeli. Denarja je bilo okrutno premalo. Bilo pa je vsega drugega. Bilo je človečnosti, da smo se z njo obmetavali. Bilo je srčnosti, da smo drug za drugega in drug ob drugem izgorevali. In bil je pogum. In neomajna želja narediti nekaj ljudskega, sicer slavnostnega in slavnostnemu trenutku primernega, a vseeno – za ljudi!



Pomenljivi pogledi

Jernej je bil vseskozi z nami. Z dušo in telesom, pa še s čim drugim tudi. Miren, a zato nič manj strasten kot od ustvarjalno-organizacijske vznesenosti prekipevajoči Tone Krkovič, sicer predsednik organizacijskega odbora. Jernej je bil pripravljen poslušati vse in vsakogar, pa ne le poslušati, tudi slišati, kar je gromozanska vsebinska razlika. Vedno je bil ob pravem času na pravem kraju. Spomnim se nekega nočnega sestanka organizacijskega odbora. Sedeli smo v majhni, a lično opremljeni sobi, poleg velike sejne dvorane, kjer je domoval občinski svet Ivančne Gorice. Tone je sestanek vodil odločno, čisto po vojaško, trdo in trdno, bi skoraj lahko zapisal, vsi smo ga poslušali in se poskušali tu pa tam oglasiti s svojimi predlogi in videnji in vsem drugim, a nas je Tone vseskozi držal na neki poveljniški distanci; kar je bilo tudi nekako logično, saj se je proslava bližala s svetlobno hitrostjo, mi pa smo imeli pred seboj še toliko dela.



Jernej je vse skupaj mirno poslušal. Ni se ne vem kako pogosto oglašal. Poslušal je. Jaz pa tudi. In sva se, kar nekajkrat, hudo pomenljivo spogledala, ko sva, vsak zase, tehtala Tonetove odločne besede. Ti najini dvogledi so bili v bistvu tihi pogovor enakomislečih in v danem trenutku tudi enakočutečih. Pomembno odločitev za sam potek proslave in za njeno končno podobo in sporočilnost smo morali sprejeti. Pri tovrstnem delu je politika kar nekako v zraku. Jerneju se je že od daleč videlo, da je doživel in preživel (v dolgih letih županovanja) marsikaj. Predvsem pa tudi – ogromno politike.



Krjavelj je spregovoril

Gledal in poslušal je Toneta, pogledoval okoli, po prisotnih, in dolgo ni rekel nobene.

Potem pa se je v njem le prebudil tisti žlahtni Jurčičev junak Krjavelj. In je spregovoril. Mirno, skorajda tiho, a dovolj strastno, srčno in prepričljivo, da smo mu vsi pritegnili. Na koncu tudi Tone. Jernej je v tistih napetih, najrazličnejših pogledov na celotno zadevo polnih trenutkih odločitve znal in (predvsem) zmogel umiriti žogo in razgreto razpravo usmeriti v mirnejše tone. V maniri do obisti izkušenega politikusa, ki pa je še vedno bil v prvi vrsti le človek, je pred zbrane nizal dejstva, ki so rezala v vse prejšnje že izgovorjene stavke tako odločno, da so se, počasi, drug za drugim, krhali. Igralska žilica, ki je temeljila na vsakemu razumljivi preprostosti in na zdravi, kleni slovenski pameti, je utripala v prostoru in v glavah vseh prisotnih.



Bil je za. Trdno in odločno. A bil je tudi razumno previden analitik stanja in (predvsem) argumentirani vizionar posledic, izhajajočih iz našega končnega produkta – proslave. Pred nas je nanizal mnoštvo zadev, ki jih je bilo že v tistih trenutkih možno predvideti (izkazalo se je, da je bilo njegovo videnje popolnoma pravilno!). Proslava je uspela. Prišle so velike politične glave, prišli so tudi preprosti ljudje. Mnogo njih. In še več jih je bilo z nami doma, pred TV-sprejemniki.

Ko smo potem, po proslavi, v Jernejevi županski pisarni ocenjevali in analizirali vse skupaj, smo bili veseli in ponosni hkrati. Tako zelo in tako hudo, da nas je pot po sestanku zanesla še v Jernejevo zidanico, kjer smo ob zvokih harmonike in s kozarčki na glas nazdravili opravljenemu delu. Jernejeve oči so se tistega dne svetile še malce bolj kot na sam dan proslave. Tudi takrat so žarele, prav posebno, sila ponosno. Malce negotovo, vse do trenutka, ko so ljudje s skandiranjem nagradili nas, nastopajoče.



Takrat si je oddahnil tudi Jernej. In nam je ploskal in ploskal, kot bi ploskal Jurčičevemu Krjavlju. Jernej, res sem vesel, da sva se spoznala. In da si me (s)pustil tako blizu.



Verjemi, znam ceniti človeka, ki zna ceniti sočloveka.

Še ga bova, kozarček ali dva, ko se le srečava. Kajne, Jernej/Krjavelj?!?