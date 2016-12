Claudi Sovre Mikelj: Mladenič, ki si upa

Claudi Sovre Mikelj je mladi ustvarjalec z drznim stilom, o katerem bomo zagotovo še veliko slišali. Do konca decembra je v ljubljanskem TOZD na Gallusovem nabrežju na ogled njegova fotografska razstava z naslovom Renesansa, ki združuje različne tehnike in kreira prepoznaven umetniški izraz. Claudi je študent fotografije na Visoki šoli za storitve VIST, priložnostno se preizkuša kot model, piše kolumne, riše modne skice in prepeva. »Že šesto leto tudi statiram pri predstavah SNG Opere in baleta v Ljubljani. Vse to mi daje širok vpogled v umetniški svet, ki me navdihuje za nove projekte,« nam predstavi svoje začetke. Sicer pa jabolko ni padlo daleč od drevesa. Claudi izhaja iz znane družine Sovre z bogato slikarsko tradicijo. Njegov ded Savo Sovre je bil priznani umetnik, prav tako so z izražanjem čustev skozi artistične prijeme povezane njegove hčerke, Claudijeve tete.« Najstarejša teta Claudia je balerina, zato sem večinoma odraščal v zaodrju Opere, moja mami Jelena je oblikovalka v svoji agenciji, najmlajša teta Svetlana pa je slikarka,« nam predstavi svojo umetniško navdahnjeno družino. »Uživam neizmerno podporo domačih, še posebej ker sem edini od štirih vnukov, ki nadaljuje družinsko tradicijo,« in nas povabi, da si ogledamo njegove mogočne zgodovinske like, prestavljene v sodobni čas.

