Citypark ob Ljubljanici

Ob 15-letnici nakupovalnega središča Citypark, ki je z več kot 125 trgovinami in lokali največje in najsodobnejše pri nas, so se vodilni odločili, da bodo veliko jubilejno zabavo podarili vsem svojim obiskovalcem. V središču prestolnice so minuli petek ob Ljubljanici pripravili brezplačni spektakel, kot ga pri nas še ni bilo.



Mnogo obiskovalcev je na sončen dan na Špico prišlo že v zgodnjem popoldnevu, ko sta predvsem najstnice navduševala koroška brata Anej in Rok Piletič (BQL). Nato so prišle na vrsto duše malce starejše populacije, številni so se pozibavali v ritmu unikatnih Jinx. Špica se je polnila, ljudje sproščeno družili. Vrhunec večera se je začel z odprtjem ločenega prostora, namenjenega povabljenim gostom, in ko se je znočilo, se je lahko začel prav poseben modni spektakel na odru na vodi, ki ga je veliko dvigalo učvrstilo na nasprotni strani Ljubljanice. Gostje so šov spremljali z obrežja na Špici, že v uvodu pa je navdušila vodna zavesa tik pred občinstvom, ki je bila projekcijska površina za magično igro reflektorjev. Ljubljanica, ki so jo organizatorji videli kot simbol prestolnice, je v njihovi zgodbi postala nakupovalna ulica Cityparka, izmenjaje je bila tudi romantično kopališče. Presenečenje večera sta bila voditelja – igralka Katarina Čas in raper, vsestranski glasbenik, igralec in pravnik Jose Nzobandora. Je pa res, da bi ju v tej vlogi lahko pričakovali, ona je obraz njihove reklamne kampanje, on pa je bil to včasih.



Zgodbo para, ki se spoznava – on jo želi omrežiti, ona se bistro izmotava –, so začinili nastopi glasbenikov Grege Skočirja, Lee Sirk, Matevža Šaleharja - Hama, Maje Keuc in Jane Šušteršič. Med modnim spektaklom so občinstvo navdušili s priredbami pesmi o Ljubljani. Ko je šov na nasprotnem bregu utihnil in so tam luči ugasnile, je pred zbrane na Špici na kratko stopil še direktor Cityparka Toni Pugelj. Sledila sta druženje in zadnji vrhunec večera – na odru na vodi je imel koncert legendarni Magnifico.





