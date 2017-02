Činč po ločitvi srečo našel v Simoninem objemu

Potem ko je nekdanji zmagovalec šova Big Brother Slavnih Jože Činč s svojo prekmursko zasedbo D'kwaschen Retashy izdal pesem Prava bič si, so začele krožiti govorice, da naj bi se razšel z ženo Doris, s katero ima dva otroka, sina Noela in hčerkico Suri. Govorice so se izkazale za resnične, Činč je o svojih ljubezenskih težavah večkrat potožil prijateljem na družabnem omrežju, nato pa je svoje objave izbrisal. Izkazalo se je, da je pevec znova zaljubljen, in sicer njegovo srce greje svetlolasa Simona, ki jo Jože kuje v zvezde. »Valentinovo pri meni traja že od januarja – in naj traja. Brez fraz, dragih rož, kiča, daril, komercialnih for. Edino, kar šteje, je srce. Dal sem ga le tebi in te prosim, da ga čuvaš. Vsi, ki so si moje srce do lastili zdaj, so ga skoraj naredili ničvrednega. Ni jim uspelo. Zaradi tebe. Simona, hvala ti, da si v mojem srcu podrla vse zidove,« je raznežen Činč, ki je ob tem jasno in glasno povedal, da svojo Simono ljubi z vsem srcem.

