Chorchyp spregovoril o romanci in ujetju energij z Martino

Denis Porčič - Chorchyp se je poskusil že v različnih stvareh. Poznamo ga zlasti kot borca v borilnih spopadih FFC in kot trenerja, a to še ne pomeni, da ga ne privlačijo tudi izzivi s povsem drugačnih področij. Tisti, ki ga poznajo tudi zasebno, se ne spomnijo, da bi kdaj izrazito opazno plesal, zato jih je presenetilo, ko so izvedeli za njegovo odločitev za nastop v oddaji Zvezde plešejo. Očitno ga je novoodkrita stvar močno navdušila, saj je pred dnevi prav zaradi plesnega nastopa izpustil celo borbo na FFC.



Izpustitev tako pomembnega dogodka je vsekakor le še dodatna voda na mlin, ki zadnje dni močno melje o njem. Govori se namreč, da se med Chorchypom in soplesalko Martino krešejo iskrice, zaradi katerih naj bi izpustil borilno prvenstvo. Namesto pretepa naj bi si torej izbral parket oziroma druženje s plesalko.



»Že na začetku je bilo dogovorjeno, da nastopim na borbi, če izpadem iz oddaje vsaj teden prej. V nasprotnem primeru me veže dogovor s Pop TV. Sicer pa sem zadnje leto že redkeje sodeloval na bojih FFC. Odpiral sem svojo telovadnico in treniral svoje borce za tekmovanja. Zvezde mi vzamejo veliko časa, zato sem moral treninge v telovadnici začasno postaviti na stranski tir, treninge v klubu pa ta čas vodijo moji vaditelji,« pravi. On se lahko v miru posveča nastopom v šovu, kjer mu gre, po prepričanju mnogih, presenetljivo dobro.



»To je super izkušnja, ki mi bo v življenju prišla zelo prav, in mi ni žal, da sem se odločil sodelovati. Kot plesalec v pravem pomenu se sicer ne vidim, dajem pa vse od sebe in se veselim novih plesov in koreografij.« Na treningih mu prav pride disciplina s priprav FFC. »V vsakem plesu so prednosti in slabosti, ki jih hočem izkoristiti tako kot v borbah. Treningi so se mi zdeli bolj naporni, ko sem začel. Verjetno zato, ker nisem bil več navajen biti toliko časa v telovadnici.«



Zdaj vsak dan tudi po osem ur brez težav preživi v plesni telovadnici z Martino. Ali plešeta tako počasi ali gre res za kakšne iskrice? Da imamo na estradi torej nov parček, zanika: »Romance med nama ni, edino na plesišču. In tudi energijsko sva se zelo ujela, čeprav sva različnih značajev.«

