Challe Salle: Odbijajo ga ženske, ki se mu ponujajo

Kako se začne vaše jutro?



Vstanem, se odpravim v kopalnico, si pripravim zajtrk. Poleti pa dan začnem s tekom, se oprham in pojem zajtrk, potem pa naprej.

Katero je vaše najljubše gospodinjsko opravilo?



Kupovanje hrane in kuhanje kosila. Tudi obesiti perilo ali posesati mi ni težko.



O čem zadnje čase pogosto premišljujete?



O glasbi in idejah za pesmi. O tem pravzaprav premišljujem ves čas.



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?



Ko me je izdal najboljši prijatelj, približno pol leta nazaj. Ne jokam pogosto, vendar sem kljub jezi na licu začutil nekaj solz. Izdal me je, tako da mi je lagal v obraz, me namenoma izkoriščal, počel določene stvari za mojim hrbtom, mejo pa je prestopil z grdim obnašanjem in žaljivkami. Ko pa pride vmes še denar, je resnično konec. Sedaj nimava več stikov in v življenju so se mi začele dogajati same pozitivne stvari.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«