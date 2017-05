Challe Salle: njegovo srce je ogrela lepotica iz videospota

Za in pred kamerami je njegovo srce omrežila lepa hrvatica Yvonne.

Saša Petrović, bolj znan kot raper Challe Salle, je slovensko javnost navdušil z novim videospotom in igralskimi sposobnostmi. Predstavil se je v povsem novi luči in priznal, da pesem Lagano temelji na resničnih dogodkih. »Govori o tem, da sem zaljubljen v dekle, ki je ne zanimam, saj ima bogatega fanta, ki jo razvaja. Jaz pa sem navaden, preprost fant, ki bi naredil vse, da bi jo osvojil,« pravi postavni raper, ki mu je očitno uspelo osvojiti srce lepotice iz videospota. Pa ne le pred kamerami, temveč tudi za njimi. Čeprav glasbenik o svojem zasebnem življenju modro molči, se v javnosti pojavlja s hrvaško manekenko Yvonne Srdoč, ki je v videospotu odigrala glavno vlogo. Iskrice med njima so preskočile že pred časom, lepotica vse več časa preživlja v Sloveniji, prav tako sta si pred dnevi skupaj ogledala borbe FFC v Tivoliju, kjer sta si izmenjevala nežnosti.

