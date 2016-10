Čestitke, poljubčki in sladka zabava

Za priljubljenega igralca Klemna Janežiča, ki ga spremljamo v televizijski seriji Usodno vino, se je s polno paro začelo tudi delo v gledališču. Med drugim je nastopil v prvi premieri na malem odru svojega matičnega gledališča SNG Drama v predstavi Utopia, ki jo je režiral mlad nadarjen režiser Jan Krmelj. Klemnu je družbo na odru delala zvezdniška zasedba s Polono Juh in Aljažem Jovanovićem v glavnih vlogah. Bogati kostumi in maske so poskrbeli, da so gledalci prepričljivo zajadrali v nenavadni svet sanj in se skupaj z glavnimi junaki podali na pot iskanja izgubljenega raja. Odlična ekipa je poleg aplavza prejela vrsto čestitk na zabavi s torto, ki je bila, kot je to običajno za Malo dramo, zaradi manj sedežev prijetno intimna. Številni gostje premiere ustvarjalce osebno poznajo, zato je bilo vzdušje še toliko bolj toplo in sproščeno – manjkalo pa ni niti s predstavo povezanih šal. Da je bilo razlogov za dobro zabavo še več, so poskrbele tehtnice – v tem znamenju horoskopa, ki trenutno kraljuje, sta rojena kar dva člana igralskega ansambla – poleg Klemna Janežiča, ki je pred kratkim praznoval 27. rojstni dan, tudi Uroš Fürst, ki bo 42 let dopolnil 16. oktobra.