Cerarjev frizer državi izstavlja slaščičarske račune

Politično trenutno najvplivnejši frizer Mitja Sojer, ki menda sliši tudi na ljubkovalnico Mič, ustanovni član Stranke Mira Cerarja, ki je pozneje postal član izvršnega odbora premierjeve Stranke modernega centra (SMC), je tudi slaščičar.



Sojer, ki bo 26. junija star 51 let, je z bratom Damjanom, rojenim 15. februarja leto prej, polovični lastnik družbe Zvezdica, ki ima med drugim na Kongresnem trgu v Ljubljani znano slaščičarno. Pojasnila k lanskim poslovnim izkazom pa kažejo, da je Sojerjeva Zvezdica, ki je lani ustvarila za 3,6 milijona evrov prihodkov, zadolžena za milijone. »Obveznosti, ki so zavarovane z zastavo nepremičnin, je za 2,295.007 evrov,« je vrtoglavi dolg razkrilo Sojerjevo podjetje za gostinske storitve, levji delež pa morajo odplačati do leta 2026. Težave imajo tudi z enim od najemodajalcev za slaščičarno, saj so v pojasnilu k izkazom, ki so objavljeni v bazi Ajpes, potarnali tudi: »Družba je imela eno od enot nepričakovano zaprto pet mesecev in zaradi tega izpad prometa. Najemodajalec je obnovo zavlekel z dogovorjenih petih tednov.«



Evidenca protikorupcijske komisije Erar pa razkriva, da se, odkar Sojerjeva oziroma Cerarjeva stranka vodi vlado, z njegovimi dobrotami sladkajo tudi iz proračuna. Potem ko je SMC septembra 2014 sestavil vlado, s proračunskimi evri v Sojerjevih lokalih plačujejo RTV Slovenija, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Urad za makroekonomske analize in razvoj, od fakultet ljubljanske univerze pa se pri Sojerju najraje sladkajo na ekonomski fakulteti, ki jo vodi najbolj baročna med dekanjami, Metka Tekavčič. Ministrstva, ki z davkoplačevalskim denarjem plačujejo Sojerju, pa so zunanje in obrambno pa tudi za zdravje, katerega šefica Milojka Kolar Celarc je s strankarskim kolegom Mičem na kongresu stranke v Sežani celo sedela v prvi vrsti.



Brata Sojer sta imela od poletja 2010 do poletja 2013 tudi družbo T3M Nepremičnine, registrirano za oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin, a so jo poleti 2013 po pripojitvi k Zvezdici kot prevzemni družbi izbrisali iz sodnega registra.



Mitja Sojer je sicer več kot 99-odstotni lastnik verige frizerskih salonov Mič Styling, ki je lani ustvarila za skoraj tri milijone evrov prihodkov. Izkaz poslovnega izida kaže, da je imelo frizersko podjetje lani 91 zaposlenih, a tudi v pojasnilih k izkazom tega podjetja beremo o zastavljenih nepremičninah, zapisali so: »Družba ima dane garancije za zavarovanje plačil. Obveznosti v višini 219.789 evrov so zavarovane z zastavo nepremičnine.« Sojerjev frizerski imperij je letos iz proračunske blagajne prejel več kot 7000 evrov od zavoda za zaposlovanje, lani pa skoraj 800 evrov tudi od mariborske mestne občine.