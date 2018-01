Carjevič Magnifico napolnil Stožice

Robertu Pešutu (bolje znanemu kot Magnifico) je uspelo nekaj res neverjetnega. Na božični dan je namreč do zadnjega kotička napolnil dvorano Stožice – sam, brez gostov in samo z obljubo res dobre zabave. In to so obiskovalci tudi dobili. Pevec, ki vztraja, da je rad nepredvidljiv, je iz svojih božičnih koncertov nekako povsem po naključju (tako vsaj trdi) naredil res lepo tradicijo. Prejšnje tri božične koncerte je imel namreč v okviru Kurzschlussa na Gospodarskem razstavišču pa tudi v Cvetličarni in Hali Tivoli.

Glasbenik, ki s svojo balkansko energijo morda ne bi bil prvi, ob katerem bi pomislili na tradicionalni božični koncert, vztrajno podira tabuje, presega pričakovanja in predvsem polni dvorane. Ker se za božič spodobi nekaj »mašnosti«, je obiskovalcem kot duhovni človek (a ne duhovnik) naročil, naj po mini pridigi, v kateri jim je zaželel zdravja, sreče, ljubezni, vinca ter dovolj časa in denarja za vse, njegove besede pozdravijo s strumnim amen. Ne le da je občinstvo ubogalo, njegovi balkanski disko ritmi so na noge spravili vso dvorano. Poslovil se je z besedami: »Amen, aleluja in hvala lepa!« in si zaželel, da bi kaj takšnega še kdaj ponovil. Glede na navdušenje prisotnih in vzdušje, ki ga je ustvaril s svojo sproščeno nenarejenostjo, to zagotovo ne bo težko.