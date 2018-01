Cankar o Cankarju v Cankarju

V Cankarjevem domu se je z odprtjem razstave Ivan Cankar … in njegova pravica začel festival Cankar o Cankarju, ki ga pripravljajo ob 100. obletnici smrti znanega književnika. Razstavo so pripravili študentje akademije za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO), in sicer po konceptu Primoža Viteza in Boštjana Botasa Kende. Odlomke iz dela Hlapec Jernej in njegova pravica so napisali v obliki verzov in jih oblikovali kot 14 postaj križevega pota.



Zbrane je nagovorila direktorica Cankarjevega doma Uršula Cetinski, ki si obeta, da bodo s festivalom Ivana Cankarja in njegovo delo Slovencem približali tako, da jih bodo spodbudili k vnovičnemu branju njegove literature. Med obiskovalci smo opazili tudi Primoža Ekarta, ki se redno pojavlja na kulturnih dogodkih. Primoža se nazadnje spomnimo iz filma Marka Naberšnika Slovenija, Avstralija in jutri ves svet, kjer je igral moškega, ki zamaje tla pod nogami Minci Lorenci, ki igra v filmu eno od glavnih vlog.



Odprtje kulturnega festivala seveda ni moglo potekati brez obiska ministra za kulturo Antona Peršaka, ki je prišel v družbi predsednika državnega sveta Alojza Kovšce. Prekaljena mačka sta si z zanimanjem ogledovala, kaj so pripravili mladi grafični oblikovalci. Festival bo potekal do junija in bo povezal skoraj vsa umetniška področja Cankarjevega doma.