Bychkova se vrača na plesni parket

Potem ko je le tri mesece po porodu pred dnevi premierno zakorakala po modni brvi, se Nadiya vrača tudi na plesni parket. Mlada mamica, ki je kondicijski trening pričela dober mesec po porodu, pravi, da je poslušala svoje telo. »Ko sem dobila signal, sem začela. Zelo enostavno, kajne?« Njen prvi uradni plesni povratek bo 1. oktobra v ljubljanskem klubu Cirkus, kjer se bo s soplesalcem Miho Vodičarjem in ostalimi soplesalkami zavrtela v spektaklu Bird of Paradise. »Nastop z dekleti in Miho je vsakič novo doživetje, ker se na vsak nastop posebej pripravimo. To ni plesna koreografija, ki jo vedno znova ponovimo. Tako da pridite pogledat,« vabi Nadiya.