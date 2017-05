Burni odzivi na prepoved: »Ceci dovolijo, pa je bila žena vojnega zločinca«

Medtem ko so mnogi na spletnih omrežjih še v torek poizvedovali, ali bi jim kdo prodal vstopnico za koncert hrvaškega pevca Marka Perkovića Thompsona v Mariboru, danes nekateri že pišejo, da karte – prodajo. Koncerta v štajerski prestolnici namreč ne bo , uradno zaradi »povečanega varnostnega tveganja zaradi nevarnosti, da bo koncert izrabljen za izvrševanje kaznivih dejanj«. Tisti, ki so koncert komaj čakali, so seveda razočarani, na drugi strani pa seveda najdemo tudi takšne, ki odločitev o prepovedi podpirajo.

Ceci dovolijo, njemu ne

In kako se je odzvala javnost? Nekateri menijo, da so Thompsonu nastop prepovedali zgolj zato, ker je Hrvat, drugi pa zagovarjajo tezo o ekstremistu, ki poveličuje skrajne politične usmeritve. »So drugim hrvaškim glasbenikom, kot so Danijela, Stavros, Cetinski, Novković, ali Dragojević tudi kdaj organizatorji v Sloveniji prepovedali koncert, češ da gre za Hrvate? Kako pa to, da omenjeni glasbeniki nimajo problema s koncertiranjem v Sloveniji? Še več, marsikdo od njih ima tu več gledalcev kot doma,« meni eden od komentatorjev, ki je prepričan, da ima prepoved dober razlog.

Kar mrgoli pa tudi tistih, ki jim ob tem ni jasno, zakaj bo zloglasni Svetlani Ražnatović – Ceci dovoljeno nastopiti v Ljubljani, čeprav ima tudi ona zanimivo preteklost. »Tu nekaj smrdi. Da je človek desno usmerjen, to je dejstvo. Tudi pesmi in njegova pretekla dejanja to jasno govorijo. Ampak da lahko v prestolnici nastopa diva, v katero se je zaljubil vojni zločinec, ki nikoli ni skrival, da je denar za njeno kariero dobil med plenjenjem po Hrvaški in Bosni … Čudi me 'ne' koncertu v Mariboru,« je zapisal nekdo, drugi pa ponavljajo, da Thompson ni ustaš, temveč domoljub. To tudi sam rad izpostavlja in se distancira od vseh skrajnih gibanj.

»Nisem ne Hrvat ne Srb ne Bosanec. Poslušam Thompsona in Ceco, pa je bila žena največjega klavca. Kje vam je pamet? Sramota za Maribor,« je zgolj še en razočaran čustveni izliv s spleta, kjer lahko najdemo tudi komentarje na temo teroristov, ki da se »prosto gibljejo« po Evropi, hkrati pa tudi na to, da se je Slovenija spet zadolžila za dve milijardi evrov, medtem ko slovenski narod »sovražni element vidi v hrvaškem pevcu«.

Predlagali pa so tudi rešitev: »Če so njegova besedila problem, naj vnaprej predstavi pesmi, ki bodo izvedene tako, kot je to moral narediti Laibach v Severni Koreji.«