Brutalno iskreni finale Survivorja: zmagovalec je Alen!

Za nami je veliki finale resničnostnega spektakla Survivor in znan je veliki zmagovalec bitke za 50.000 evrov. To je postal 24-letni Alen. V finalu so se pomerili Maja, Sandi in Alen. Tekmovalci, ki so odločali o usodi zmagovalca so bili neizprosni in z besedami niso skoparili.

Sandija so tekmovalci predvsem obtožili, da je premalo delal in preveč taktiziral. Saro je zanimalo, če je slučajno za njen glas z njo koketiral, vendar ji on tega ni priznal. Majo so predvsem soočili z dejstvom, da si nekaj časa v oddaji sploh ni želela ostati, sedaj pa sedi na finalnem stolčku. Prav njeno podpornico Tejo K. je zanimalo, če se ji zdi takšen način vstopa v finale pošten. Simona je opazila, da je igro Maja začela igrati šele proti koncu in ji za to čestitala.

Vsi trije so se na plemenskem svetu bolj ali manj uspešno zagovarjali in opravičevali svoja dejanja na Filipinih. Na koncu so tekmovalci odločili in veliki zmagovalec je postal Alen.