Brlekova hči zvezda koncerta

Zvezda večera nedavnega koncerta Londonskega simfoničnega orkestra, ki je nastopil v sklopu letošnjega Festivala Ljubljana v Križankah, je bila solistka, violinistka Lana Trotovšek (32). Lana že več kot desetletje živi v Londonu, izhaja pa iz glasbene družine, saj je njen oče prvi mož Festivala Ljubljana, Darko Brlek, ki sam igra klarinet. No, Lana je sicer hči Brlekove prve žene Ksenije Trotovšek, a Brlek jo je vzel za svojo in še danes pove, da ima tri otroke, na katere je zelo ponosen – Lano, ki je odlična violinistka solistka, Žigo (29), ki je profesor tolkal na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, in Evo Marijo (6). Lana je z nastopom v Križankah navdušila, čeprav ji je proti koncu nagajala ena od strun. Čestitke po koncertu so deževale, zelo ponosen nanjo pa je bil tudi njen fant, flavtist Boris Bizjak, ki prav tako živi in igra v Londonu.

