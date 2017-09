Britanci so se razpisali o Plestenjakovi bivši

Ta vikend se v Veliki Britaniji začenja težko pričakovani plesni šov Strictly Come Dancing. Ena izmed plesalk, o kateri se neverjetno veliko piše, je tudi Nadiya Bychkova, Ukrajinka, ki je dolga leta na velikih tekmovanjih zastopala slovensko državo.

Britanski The Sun se je razpisal o njenih prejšnjih zvezah in dodal, da lahko ženo njenega zvezdniškega soplesalca Davooda Ghadamija resno skrbi. Nadiyo namreč opisujejo kot fatalko, ki omreži vsakega moškega. Predstavili so jo celo kot »maneater«, dominanto žensko, ki je imela že veliko intimnih partnerjev.

Davood, sicer oče dveh otrok, ni mogel skriti navdušenja nad dejstvom, da bo v prihajajočih tednih veliko časa preživel ob seksi plesalki, za katero Britanci pišejo, da je zagotovo najbolj seksi profesionalna plesalka, kar jih je bilo v šovu.

Day 1 - DONE Can't wait for tomorrow A post shared by Nadiya Bychkova (@nadiyabychkova) on Sep 11, 2017 at 1:44pm PDT