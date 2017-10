Britanci imajo Slovenca Elvisa za zvezdnika!

Elvis Kudič si je s prebojem v finale letošnje sezone priljubljenega šova MasterChef odprl marsikatera vrata. V angleškem Plymouthu je zadnje tedne v sklopu študentske izmenjave kuhal in ustvarjal v najboljših restavracijah, med drugim tudi v Harbour Seafood Restaurant, lastnik Philip Thompson pa je bil z mladim kuharjem več kot zadovoljen. »Elvis je čudovit fant, zelo se je trudil in z veseljem bi imel študente, ki so na njegovi ravni,« je povedal za časopis The Herald, ki je Elvisa označil za slovenskega kuharskega zvezdnika. Mladi kuhar pa ob vsem tem ostaja skromen. »Raziskujem mesto, spoznavam kulturo, kulinariko, urim se v znanju angleščine, seveda sem stopil tudi v angleško kuhinjo, da spoznam, kako delujejo restavracije na Otoku.« Ne dvomimo, da bo Elvis delček tamkajšnje kulinarike prinesel tudi k nam in zadovoljil brbončice marsikaterega gurmana.

