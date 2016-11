Brina Knauss v tujini uživa, doma počiva

Brina Knauss, nekdanja članica pevske skupine BBT, ki se je po koncu evforije Popstars v Milanu, kjer živi in dela že nekaj let, uveljavila kot uspešna manekenka, zadnja tri leta pa se na glasbeno prizorišče hitro prebija kot didžejka. Lani spomladi je premierno nastopila v rojstni Sloveniji, kamor se sicer zelo redko vrača, povedala pa nam je tudi, da nikoli več ne bi živela tukaj, saj imamo premalo diskotek, a se kljub temu rada vrne domov. In tako je bilo tudi tokrat, ko je na tednu mode vrtela glasbo in požela kar nekaj pozornosti. Brina je še nekaj časa uživala v lepotah naše podalpske deželice in se s psičko odpravila na pohod na Mrzlico, kjer se je nadihala svežega zraka in – kot se je pošalila – okrevala po naporni noči.

