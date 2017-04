Brezsramne oboževalke mu popestrijo dan

Mladi koroški glasbenik Luka Basi je z duetom, ki ga je posnel z legendarnim Joletom, dobesedno obnorel ženske na Balkanu. Da je življenje ljubljenca ženskih src nadvse zanimivo in pestro, izkuša iz dneva v dan, saj se v njegovih elektronskih nabiralnikih nabirajo sporočila oboževalk. »Večinoma gre za lepe misli in pohvale, najdejo pa se tudi fetišistke, ki imajo različne želje. Nekatere si želijo, da zapojem njihovo ime, jim pošljem selfie brez majice, pošiljajo pa tudi takšne stvari, za katere bi moralo pred ogledom pisati, da so dovoljene le starejšim od 18 let,« je povedal in dodal, da mu to ni preveč všeč, saj želi z oboževalkami ohranjati spoštljiv odnos. »Z veseljem se družim z njimi, a sistematski pregled naj raje prepustijo tistim, ki so za to strokovno usposobljeni,« je še dodal.

