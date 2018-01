Brez stricev iz ozadja do firme

Borut Cvetko je skupaj s sodelavci medijske agencije Mediaspeed dokaz, da se tudi v Sloveniji lahko pišejo uspešne podjetniške zgodbe. Brez vplivnih staršev ali stricev iz ozadja. Začelo se je zgolj kot hobi, iz katerega je nastala ideja, ki je z veliko volje, truda in dela zrasla v uspešno podjetje, ki danes šteje že 16 let. Borut, ki je nekoč iz ljubezni do hitrosti in bencinskih športov v svojem prostem času fotografiral dirke speedwaya, je danes delodajalec, učitelj in tudi vzor ekipi mladih fotoreporterjev, videografov in komunikatorjev, ki šteje že skoraj 30 ljudi.



V zadnjih letih vogale agencije Mediaspeed skupaj z Borutom vodi tudi njegova žena Natalija, s katero sta si izmenjala prstana prav v minulem letu.

16 let je staro podjetje.

Ob foto- in videostoritvah je agencija tudi organizatorka in pobudnica vinskega projekta Pubec, štajersko mlado vino ter soorganizatorka Salona Traminec. Pubec je v treh letih od svojega rojstva znan po skoraj vsej Sloveniji in se, kot agencija sama, širi tudi že za mejami Slovenije. Na uspehe se seveda spodobi nazdraviti in jih proslaviti. Tega se držijo tudi na Mediaspeedu. Ker z rojstnim dnevom agencije sovpada še prehod iz starega v novo leto, se nazdravi dvakrat. Vedno pa pri enem od vinarjev, ki so vključeni v projekt štajerskih mladih vin. Tokrat je ekipo gostila Hiša vina Doppler iz okolice Zgornje Kungote.