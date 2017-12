Brez besed med lepoticami

Glasbenik Kevin Koradin, nekoč član skupine Tide, je nedavno posnel prvi videospot v svoji samostojni karieri. K sodelovanju ustvarjanja videoozadja za pesem Brez besed je povabil četico lepotic. »Brez besed je moj 14. videospot, vendar prvi, odkar glasbo predstavljam pod svojim imenom. Enajst spotov sem posnel s Tide in dva z Goro,« pojasnjuje Kevin, ki je na novi videospot zelo ponosen. »Vprašal sem se, kakšnega spota še nisem snemal oziroma česa v njem še nikoli nisem imel. Odgovor je: veliko lepih deklet.«



Glasbenik je tudi povedal, da ni želel biti v spotu v prvem planu, poleg tega pa se mu je zdelo, da se vključitev deklet iz World Top Model Slovenia z zmagovalko Natašo Ristić na čelu odlično ujema z besedilom in sporočilom pesmi. In o čem pesem govori? »Nezmožnost komuniciranja pripelje par do tega, da postaneta odtujena. Sprašuje se o smislu takšnega razmerja, poskuša pojasniti in ubesediti misli ter občutke protagonista, vendar naleti vedno znova na nerazumevanje in zid. Morda je bolje, če nekatere besede ostanejo neizrečene, pa je končno sporočilo pesmi,« pojasni glasbenik, ki je tudi avtor pesmi.



Pesem Brez besed je tretja v Kevinovi solo karieri, poleg pesmi v angleškem in italijanskem jeziku, ki ju je izdal letos, pa se je zdaj s singlom v slovenščini spet zavihtel na najvišja mesta naših radijskih lestvic.