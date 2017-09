Brez Anite ne gre nikoli z odra

Tulio Furlanič prihaja iz šestčlanske družine, je najmlajši otrok, edini sin. Rodil se je na praznik dela, 1. maja je dopolnil 68 let. Rojen je na vasi, imel je lepo otroštvo, čeprav so živeli skromno. Poročen je bil 25 let, v zakonu se mu je rodila hčerka Esther, ki danes šteje 44 let. Poje od prvega razreda osnove šole, 60 let igra na rog, je odličen bobnar, govori pet jezikov, več kot tretjino življenja je preživel in delal v tujini, bere strokovne članke in literaturo. Poje v italijanskem, angleškem in slovenskem jeziku, morda si zato besedil ne zapomni. Izjemno dobro slika, veliko njegovih del krasi domove tistih, ki cenijo umetnost, je dober kuhar. V sožitju, v katerem zadnjih deset let živi s partnerico, ki je tudi Primorka, a ni glasbenica, pretežno kuha on. Kar je pri glasbeniku, izučenem strojnem ključavničarju, očitno, je to, da po svetu hodi z odprtimi očmi. Resnico pove v obraz, zavedajoč se, da lahko konstruktivno mnenje sogovornika zaboli, a Furlanič je spoštovan tudi zaradi svojstvene iskrenosti. Nekdanji član skupin Kameleoni, Faraoni, Halo, Yesterday, zdaj aktiven pri odmevnem projektu ... Čustven je, ob nostalgičnih prizorih filma zajoka, urejen, nagnjen k popolnosti, dragocen sogovornik, predvsem pa velik glasbeni interpret.



Tulio, kako ste?



Prve dni avgusta sem zaradi ledvičnih kamnov preležal v izolski bolnišnici, sicer se počutim res odlično.



Kako vzdržujete formo?



Fitnes in nordijska hoja, na plažo pa ne hodim več, ne plavam, kakšnih pet let je od tega. Se mi ne da.



Čemu?



Nudist sem, in ves protokol, ki spremlja tak podvig, najprej vožnja na plažo, potem hoje petnajst minut do primerne lokacije, radovedni pogledi, preprosto ni bilo več zabavno. Včasih pa sem bil na plaži pečen od devete zjutraj do štirih ali petih popoldne – s hladilno torbo, v senci in z napihljivim čolničkom – kot tipični nemški turist. Kot otrok sem bil v vodi, dokler nisem bil vijoličast od soli.

