Brca kot fant

Športni par Simona Fabjan in Rok Klavora sta precej neučakana in odštevata tedne do velikega trenutka, ko bosta prvič postala oče in mama. Do tega jih bo minilo še nekaj, čeprav bodoča mamica meni, da je kot tempirana bomba. To je izjavila pod fotografijo, na kateri se vidi že pošteno zaobljen nosečniški trebušček. Z njo sta razveselila prijatelje, ki so ju zasuli s komplimenti in navdušenjem. Odbojkarica je pri tem dodala, da jo dete brca kot pravi fantek, in tako namignila, da se bosta morda razveselila sinčka. Nekateri provokaciji niso nasedli, saj se jim zdi preveč neposredna glede na to, da nista želela razkriti dojenčkovega spola.

