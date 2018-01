Brata Janković dekleti peljala na koncert največje balkanske zvezdnice

Sinova ljubljanskega župana Zorana Jankovića se v javnosti ne pojavljata pogosto, še redkeje pa izvemo kaj, kar se tiče njunega zasebnega življenja, ki ga skrbno skrivata pred očmi medijev. Kljub temu nas ni presenetilo, ko smo Damijana in Jureta srečali na koncertu balkanske zvezdnice Lepe Brene, ki je na božični večer dodobra zbudila glasilke slovenskih oboževalcev. Mlajši in do ušes nasmejani Jure je objel starejšega brata Damijana, ki je bil precej bolj zadržan, sta pa imela Jankovića ves čas na očeh svoji srčni izbranki. Juretova Dijana ni želela stopiti pred fotografski objektiv, Damijanova Ursula pa je v družbi prijateljic plesala in na ves glas pela Brenine pesmi.

