Branko Đurić - Đuro: prestopil bo meje

Že brez Đurove ure rojstva karta kaže vse, po čemer ga poznamo. Briljantno genialnost, napredne ideje, uspešne ustvarjalne projekte, ki premikajo meje že videnega in pričakovanega. V njegovi karti blesti in kraljuje Venera kot odlično postavljen planet in mu prinaša dobro popotnico tako za 'lep', všečen umetniški izraz kot ljubezen, ker je v raku, tudi potrebo po varni in tesno povezani družini, lepem domovanju, tudi kuha rad sam ali skupaj z družino, in to dobro! Vpeta je v dve odlični aspektni konfiguraciji za velike sposobnosti in ustvarjalne talente – veliki vodni trigon in lotos, ki običajno nakazujeta uspešne umetnike. Vključuje planete, ki pri tem še pomagajo – Neptun je planet igralcev, filma, karizme, domišljije, ustvarjanja zgodb, Jupiter pa vse skupaj oplemeniti, prinaša uspeh in priložnosti. Kiron ob njem, ki je v kvadratu s Soncem, opoziciji s Plutonom, inkonjunkciji s karmičnim vozlom, a tudi v trigonu z Venero, kaže, da je umetnost tudi način za sproščanje bolečine, vezane na pretrese in izgube.



Sonce in Merkur sta v dvojčkih, komunikativnem, živahnem, sproščenem znamenju. Kaže njegovo družabno plat, da uživa v pogovorih, izmenjavi idej in informacij, zna se prilagoditi novim situacijam... Merkur je sicer lepo povezan z Marsom in Uranom, kar je znak za hitro misel in genialne prebliske. Sonce je sicer vpeto tudi v tri kvadrate – s Plutonom in Kironom, ki kažeta izgubo očeta in druge boleče zaključke in preobrazbo, ter Jupitrom, ki močno poveča občutek lastne vrednosti, zaradi česar mu lahko očitajo, da je vzvišen in zvezdniški. Dejstvo pa je, da se prav tega uči v tem življenju. Severni karmični vozel je v levu, torej se mora naučiti zavzeti kraljevski položaj, ki mu pripada, tudi navzven pokazati svojo veličino. Omejuje ga Saturn, ki mu v vodnarju dodaja modernost, naprednost, inovativne vizije pred njegovim časom. Kot bi v preteklem življenju že razvijal ideje in napredno tehnologijo, pa so mu preprečili, da bi jo lahko predstavil javnosti in s tem zaslovel. Zdaj se mora pokazati v vsem svojem blišču in se ponosno postaviti v središče žarometov.



Zanimivo je, da prav omenjeno aktivirajo mrki letošnje in prihodnje leto. Čakajo ga velike spremembe. Sililo ga bo prestopati meje in se lotevati novih, nenavadnih stvari. Po drugi strani lahko naleti na omejitve, ki bodo zavrle siceršnje hitro dogajanje in akcijo. Soočal se bo s pritiski, trdim delom in premagovanjem nejasnosti ter blokirane ustvarjalnosti. Pr. Sonce menja znamenje iz družinskega in čustvenega raka v ponosnega ognjenega leva, kar pomeni, da bo končno dobil priznanje, ugled in slavo, ki mu pripadajo. Ker je do konca leta Neptun, planet umetnosti, filma in upanja na Jupitru, velikem dobrotniku, kar je aspekt za uresničevanje želja, ne dvomimo, da najboljše, kar lahko pokaže, šele prihaja

