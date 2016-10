Branko Čakarmiš skoraj uničil nastop

Iz tedna v teden so žiranti oddaje Slovenija ima talent vse bolj zahtevni in strogi, njihovemu ostremu očesu in ušesom pa zadnje čase ne uide niti najmanjši spodrsljaj. Še posebej strog je Branko, za katerega lahko rečemo, da nekoliko spominja na angleškega žiranta Simona Cowella, ki ga ganejo le redki nastopi. Tokrat je Branko, ki to sicer zelo nerad počne, sodeloval pri enem od nastopov, ki ga je pripravil talent Đorđe. Ta je imel zgiban papir, s katerim je združil origami ter kirigami, in je prosil Branka za pomoč. Branko je rezal in rezal, a je bilo videti, da s škarjami ni najbolj spreten, saj je delček umetnine pomotoma odtrgal in poskrbel za neskončno zabavo Lada Bizovičarja. Na srečo je Đorđe zadevo rešil in svoj nastop uspešno izpeljal do konca.

