Bralci ste izbrali: Patricija je najlepše dekle Slovenije

Bralci Slovenskih novic že tradicionalno izbirate najlepšo Slovenko izmed kandidatk za miss Slovenije. Slednjo izbere komisija, miss Slovenskih novic za miss Slovenije pa ljudstvo.

Za leto 2017 ste tako največ glasov namenili Patriciji Finster, ki je na slavnostnem finalu na Gospodarskem razstavišču prejela titulo miss Slovenskih novic.

Patricija prihaja iz Polic pri Gornji Radgoni. Stara je 23 let, letos bo postala diplomantka španskega jezika in književnosti ter profesorica pedagogike in andragogike. Oktobra bo nadaljevala študij na podiplomski stopnji.



Njen moto je: »Nihče te ne more prizadeti brez tvojega dovoljenja. Vsak mora prevzeti odgovornost zase. Res je, da ne nadziramo vsega sveta, ne moremo vedeti, kaj se bo zgodilo, kaj nam bo kdo storil. Imamo pa vpliv na to, kako se bomo odzvali na neko situacijo, da se po težki preizkušnji znamo sestaviti in se zavedamo, da sami ustvarjamo svojo usodo ter trdo delamo. Kot se rada spomnim: v dnevu imam toliko ur kot Beyonce.«