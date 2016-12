Božičkovi pomočniki

V teh prazničnih dneh so si Božičkove kape na glavo posadili tudi znani obrazi. V sklopu praznične karavane, ki jo je organiziral Mercator, so pomagali raznositi darila v pet različnih smeri po Sloveniji. V 17 slovenskih krajih so obdarili 2017 otrok. Središče dogajanja je bil začasni praznični studio v Mercator centru Šiška, v katerem je Vid Valič z gosti povezoval poročanje iz krajev, ki jih je obiskala karavana. V studio so se z različnih mest oglašali Miha Brajnik, Tin Vodopivec, Toni Gašperič in drugi. Božičku so priskočili na pomoč tudi številni znani Slovenci, ki so dogajanje popestrili z glasbenimi in drugimi nastopi. V studiu pa so se kot podporniki akcije med drugim oglasili Alya, Neisha, Jernej Damjan, Filip in Blaž in Maraaya.