Boštjan Romih: Žena je moj največji kritik

Legendarnemu muzikalu Moje pesmi, moje sanje, ki šteje skoraj 60 let, sta življenje na naših odrih vdihnila Eva Černe, ki je stopila v čevlje Marie, in Boštjan Romih, ki je upodobil stotnika Georga von Trappa. »Po koncu je vladalo velikansko olajšanje in navdušenje, saj smo zadnje tri, štiri mesece živeli in dihali za ta projekt,« nam je Boštjan zaupal svoje prve vtise po premieri in dodal, da samo on ve, skozi kakšen proces je šel. Seveda pa je bila prisotna tudi trema. »Toda ne takšna, ki bi me dušila,« doda. Odzivi so bili večinoma pozitivni, njegov največji kritik pa je žena Lara. »Ona ima ideje, kako bi še kaj dodelala, toda zna biti tudi toliko realna, da če potegne črto, se lahko strinja, da je bilo fantastično.«



Oče in brat, njegova vzornika



Radijski in televizijski voditelj je že od nekdaj tesno povezan z glasbo. Nekoč je namreč pel v zboru APZ Toneta Tomšiča, eno leto pa tudi pri narodno-zabavnem ansamblu Toneta Rusa. To je bila njegova najresnejša pevska kilometrina do premiere tega muzikala. »Glede na moje prejšnje pevske izkušnje je bil muzikal kar velik izziv. Mislim, da ne bi bilo dobro, če bi se tega projekta lotil kot nekdo, ki že vse zna, izjemno koristno je bilo, da sem se ga lotil kot začetnik,« nam zaupa. Njegov vzornik je bil in še vedno je starejši brat Matjaž, eden najbolj prepoznavnih glasov na nacionalnem radiu in televiziji, ki pa je tudi glasbenik, natančneje kantavtor, z ženo Vanjo sestavljata duo Bosa znova. Ljubezen do glasbe pa je v Boštjanu prebudil tudi pokojni oče Franci. »Bili smo glasbena družina. Starejši brat je igral na inštrumente, jaz pa sem ga posnemal. Veselje do kitare sva oba dobila ob očetu, ki me je naučil prvih akordov,« se spominja svojih glasbenih začetkov.

