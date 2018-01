Boštjan Romih v primežu dveh

Ujet je bil sredi vaj. Boštjan Romih je namreč mentor in učitelj javnega nastopanja dveh novopečenih voditeljic Ines Korošec in Ingrid Ulaga. Novi oddaji na programu TV3 bosta kmalu na sporedu, Ines bo vodila posebno vremensko napoved, ki bo oplemenitena z modrostmi in nasveti, Ingrid pa bo vodila oddajo o slavnih in bogatih od tu in tam daleč. Ines je ob tem povedala, da ji največ preglavic delata pravilna izgovorjava in naglas, Ingrid pa je priznala, da ima vedno malo treme. Za konec ju je Boštjan Romih vseeno pohvalil in priznal, da se v njiju skriva potencial, bo pa vsekakor potrebnih še nekaj vaj.



Brez pravega dela pa je voditeljica frizerskega šova Rezz Nataša Naneva, ki v teh dneh – uživa; in pričakuje praznike. Vendar: »Prazniki mi pomenijo predvsem proste dni, brez dela. In seveda čas, ki ga lahko preživim z najbližjimi, zato bom med prazniki malo doma s fantom ter malo na obiskih moje in njegove družine. Zato tudi še nimam načrtov za silvestrovanje. Od leta 2018 pa pričakujem, da bo še bolj uspešno, kot je bilo leto 2017.«