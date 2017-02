Borut Pahor in Jure Košir: stara prijatelja na belih strminah

Fotografija, na kateri se smučarski as in slovenski predsednik poganjata na smučeh, je navdušila njune prijatelje. Pahor in Košir se poznata že več kot dvajset let, iz časov, ko je bil predsednik še poslanec, tokrat pa sta v smučarskem centru Cerkno skupaj sodelovala v okviru akcije Šolar na smuči. Pahor je bil tudi letos častni pokrovitelj akcije, Košir pa ga je ob tem izjemno pohvalil. »Lepo od njega, da se nam je pridružil zadnji dan akcije in da je smučal z otroki.« Predsedniku sicer smučanje ne gre tako dobro od nog kot Juretu, njegovi področji sta predvsem tek in triatlon, in se je v Cerknem po beli strmini spustil zelo previdno, tudi zato, ker je letos prvič stal na smučeh. Kljub temu moramo priznati, da je bila predsednikova drža na smučeh zelo elegantna, našemu ostremu očesu pa ni ušlo niti, da se je Borut koval v stari šoli, ko so smučarji noge še držali skupaj.

