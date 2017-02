Boris Kobal: trenutno sem precej depresiven

Boris v nadaljevanki igra invalida, ki to ni. Blefira, da dobiva invalidsko pokojnino, dodatni vir zaslužka pa je 'žicanje'. Razkrinka ga Bonifacij, nekdanji župnik, zdaj poštar, ki ga vidi, kako seka drva, in takoj zagrabi priložnost za lastno promocijo ter začne organizirati 'čudež', ki bi se zgodil na blagoslovu.

Ko sva se srečala za pogovor, so bili za njim štirje snemalni dnevi. »To je luštna zgodba in vsi, ki jo delajo, v tem zelo uživajo. Vzdušje je prijetno, profesionalno, in to je eno od redkih snemanj, ki poteka disciplinirano in ni zamujanja,« pravi Kobal, ki med kolegi tudi velja za vestnega in natančnega. Pritožil se je le nad tem, da jih je v enem izmed zadnjih prizorov zeblo. Začetek najinega pogovora je tudi sicer minil tako, da sva oba tarnala zaradi mraza in sanjarila, kako fino bi bilo zbežati v tople kraje. A naju ni odvrnilo od tega, da intervjuja ne bi preživela na terasi lokala. Je namreč ljubitelj cigar in prijeten pogovor je tekel med puhanjem toskanke, ene izmed vrst cigar.

Obračunava s seboj

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.