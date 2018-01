Bojevita Maja Martina v strahu za otroka

Zelo zanimivo bi bilo pogledati v notranjost igralcev, posebej kadar se z vsem zanosom in žarom razdajajo na odru, medtem pa v sebi občutijo nemoč, strah, obup. Da bi naleteli na zanimiv razkorak med pristnimi občutji ter iluzijo, ki jo zaznajo naše oči, se strinja tudi Maja Martina. »Če bi ljudje imeli takšen vpogled v nas, bi mislili, da smo shizofreni (nasmešek). Celo sama se večkrat tako počutim. Še nikoli v življenju nisem doživela tolikšnega strahu kot zdaj, ko sem bila v bolnišnici zaradi sina. Grozljivo je biti v nevednosti, ko te še zdravniki ne morejo potolažiti – saj tudi sami niso vedeli, kaj se dogaja z njim. Jure me je tik pred predstavo obvestil, da mora ostati v bolnišnici. Naslednji dan se je ob pojavu nekakšnih napadov zapletlo, jaz pa sem morala spet na odru zabavati ljudi. Odigrala sem prizor in stekla v zaodrje bruhat zaradi stresa. Na srečo se je vse dobro izteklo, antibiotiki so prijeli in Jonatan si je opomogel,« se z grenkobo spominja svojih najtežjih trenutkov in izpostavi še dva neprizanesljiva primera. »Predstava Dekliščina je izjemna, vedra, razgibana, zato je še toliko teže, če moraš izvabljati smeh, čeprav si dan pred tem izgubil kolega, prijatelja. Ob smrti Jerneja Šugmana in glavnega tehničnega sodelavca Špas teatra je bilo mučno izpeljati predstavo do konca. A ne glede na vse moramo pripeljati 'ladjo' v pristan nedotaknjeno, gledalci so vendarle prišli po užitek. Kaj se res dogaja na tej barki, torej znotraj nas, pa je očem prikrito,« nas seznani z enim najtežjih igralskih izzivov.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«