Bojan Ilijanič: Niso trači, ker je vse res

Kako se začne vaše jutro?



Obvezen pogled v nebo, da preverim, ali smo pravilno napovedali vreme. Potem zajtrk in jutranja kava, pregled aktualnih zadev in priprave na službo.



Kakšen SMS ste dobili nazadnje?



Na FB-messengerju, viberju ali navadno SMS-sporočilo? Na vseh so vabila na silvestrovanje. Že od sredine novembra!



O čem zadnje čase pogosto premišljujete?



O novi poslovni ideji. Za zdaj ostaja skrivnost.



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?



Leto in pol nazaj ob rojstvu sina Tiana.



Če bi se lahko preselili kamorkoli, katero državo in kraj bi izbrali?



V bistvu bi Slovenijo težko zamenjal, saj mi je vse na dosegu roke. Če si zaželim spremembo, pa tako ali tako hitro pobegnem. Če že moram izbrati, naj bo to Barcelona.



Kaj je vaš največji dosežek v življenju?



Vsak dan doživljam male zmage. Pomembno pa se mi zdi, da v svetu, ki se hitro spreminja, ki od nas zahteva, da ves čas ugajamo drugim, ostajam zvest sebi in svojim načelom.



Kateri trač o vas vas je nazadnje nasmejal?



Niso trači, ker je vse res.



Kaj je tisto, brez česar si ne morete zamisliti življenja?



Brez družine in najožjih prijateljev. Socialna mreža mi veliko pomeni.



Če bi bili lahko en dan nevidni, kaj bi storili ali spremenili?



En dan bi bil premalo.



Kaj je bila najbolj neprijetna situacija v življenju?



Se ne spomnim.



Ste na kaj alergični?



Ne. So pa drugi name.



Kdaj ste prvič stopili za štedilnik in kaj ste skuhali? Je jed uspela?



Mislim, da sva z mamo pri devetih letih skupaj pripravila musako. Še danes jo znam.



Kako se zaključi vaš dan, kdaj se po navadi odpravite spat?



Dan končam z rekreacijo, branjem knjige ali pogledam dober film.

