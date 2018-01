Bo Magnifico še prepeval Ubiću te ja?

Roberta Pešuta, ki deluje in ustvarja pod psevdonimom Magnifico, poznamo kot glasbenika in avtorja hitov, ki s premišljeno jedrnatimi besedili humorno, a lucidno osvajajo množice z vsebino, ki velikokrat odstira tabuje in razbija predsodke. O njem ima vsak svoje mnenje. Ni jih malo, ki ga ne morejo poslušati, še več ga obožuje.



Magnifico ima bogato, razgibano in uspešno kariero – od konca 80. let, ko je svojo glasbeno pot začel z zasedbo U'REDU, prek solo kariere, v kateri so nastali mnogi hiti, kot so 24.000 bacci, Kdo je čefur, Halo gospodična, Silvija in številne druge, pa vse do podpisa pogodbe z multinacionalko Sony music, svetovnega uspeha s skladbo Hir Aj Kam Hir Aj Go in ustvarjanja filmske glasbe, ki je v Srbiji s filmom Montevideo, Bog te video dosegel himnični status. Magnificova popularnost na Balkanu je precejšnja, v Sloveniji tudi.



Pravijo, da je slovenski glasbenik svetovnega kova z balkanskim poudarkom. Najbrž bo držalo vse troje.

Zdaj pa k bistvu. Na seznamu pesmi, ki jih Magnifico prepeva na koncertih, je tudi Ubiću te ja. Za številne nič spornega; pesem kot pesem in še ena s seznama predvajanih. Vendar, kot kaže, le ni tako. Namreč:



»Gledal in poslušal sem veliki Magnificov koncert v dvorani Stožice. Navdušil je 12.000-glavo množico, predvsem mladih ljudi … Magnifico je idol mladih, s publiko je delal, kar je hotel … Javno bi ga rad prosil, naj na svojih koncertih ne izvaja več pesmi Ubiću te ja. Za tiste, ki pesmi ne poznajo, naj zapišem del besedila: 'Odšla si brez pozdrava in misliš, da boš lahko drugega ljubila. A nekaj si pozabila. Ti si samo moja, ker si meni rekla da. In če bo treba, te ubijem mala, ker te ljubim. Lahko samo ljubim ali ubijem.' Magnificu bi rad pokazal črno kroniko zadnjih deset let in število umorov, ki so jih moški zagrešili nad nekdanjimi ljubljenimi osebami. In ker je pameten in velik človek, bo mojo prošnjo razumel in upošteval,« je v pismu, objavljenem v Delu, zapisal Marjan Stokanović iz Novega mesta.

Ali bo res? To bo odločil Robert sam. Pravijo, da je »človek, ki čuti, verjame, zaupa in si upa«.

Pisec pisma je bržkone zadel žebljico na glavico s stavkom o črni kroniki zadnjih deset let in številu umorov, ki so jih zagrešili moški – tudi ali zgolj v Sloveniji, v kateri živi več kot 50.000 prebivalcev, ki jim ni tuja mentaliteta kova iz pesmi Ubiću te ja – pač po balkanskem načelu »ako nisi sa mnom, nećeš biti s nikim (če nisi z menoj, ne boš z nikomer)«.

Zdaj bo Magnifico moral dokazati, da je res slovenski glasbenik svetovnega kova, in za hip pozabiti, da je tudi balkanskega kova!