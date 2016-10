Bo grožnje s smrtjo v šovu obravnavala policija?

V šovu Kmetija: Nov začetek, ki ga letos snemajo na Zaplani, so padle grožnje. Spor med Tinetom in Anno je namreč eskaliral do te mere, da je Tine v kamero izrekel takšne grožnje, da so mnogim kocine stale pokonci. Pa ga je kdo prijavil policiji?

»Po preverjanju Policijska uprava Ljubljana do tega trenutka ni prejela nobene prijave v zvezi z grožnjami. Kaznivo dejanje grožnje se preganja na predlog oškodovanca, torej mora oseba, ki ji je bila izrečena grožnja, to sama naznaniti,« so nam odgovorili iz Policijske uprave Ljubljana.

V zakonu je sicer zapisano:

Grožnja

135. člen

(1) Kdor komu, zato da bi ga ustrahoval ali vznemiril, resno zagrozi, da bo napadel njegovo življenje ali telo ali prostost ali uničil njegovo premoženje velike vrednosti, ali da bo ta dejanja storil zoper njegovo bližnjo osebo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.

(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti dvema ali več osebam ali z grdim ravnanjem ali z orožjem, nevarnim orodjem, drugim sredstvom ali na tak način, da se lahko telo hudo poškoduje ali zdravje hudo okvari, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(3) Pregon za dejanje iz prvega in drugega odstavka tega člena se začne na predlog.