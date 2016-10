Blestel je v vlogi manekena

Boštjan prvič v vlogi manekena ob izkušenih Matjažu Kumlju in Luki Mulcu iz Immortal Models. Foto: Sašo Radej

Da je Boštjan Romih vsestransko nadarjen, vemo že lep čas. Ne le da bi ga vsaka slovenska mama rada imela za zeta, Boštjan je tudi izjemen televizijski in radijski voditelj ter odličen mož in očka treh otrok. Pred dnevi se je izkazal tudi v vlogi manekena, o čemer smo se lahko prepričali na lastne oči.

Boštjan je namreč na predstavitvi najnovejše kolekcije znamke Sens oblekel obleko iz ekoloških tkanin, ki si jo je zamislila Zlata Zavašnik, lastnica in direktorica podjetja. Ta je Boštjana pohvalila in mu popihala na dušo, češ da je kose iz njene najnovejše kolekcije oblekel tudi čedni mladenič. Boštjan, ki se je v vlogi manekenka preizkusil prvič, je bil nad dogajanjem izjemno navdušen, prav tako nad obleko, ki jo je nosil in mu je – roko na srce – zelo pristajala.



