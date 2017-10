Blaž Švab ni sam, z njim je Urška

Poletje se je dokončno poslovilo, s tem pa se na televizijske zaslone vračajo tradicionalne oddaje. Ena teh je Slovenski pozdrav, ki je na sporedu prvega programa TV Slovenije ob petkih zvečer, namesto nje pa smo vse poletje gledali posnetke z različnih festivalov. Oddajo ekipa RTV snema Pri Jožovcu v Begunjah, po domače v Avsenikovi gostilni, kjer je vselej prešerno.

Slovenski pozdrav pa v novi sezoni prinaša nekatere novosti. Konkretno tri. Prva je ta, da bodo v vsako oddajo povabili nekoga, ki bo osrednji gost. To bo vedno nekdo, ki je tako ali drugače povezan z glasbo. Bodisi je sam izvajalec bodisi je avtor melodij ali besedil. Eden takih zelo znanih je Andrej Bergant, tenorist v zasedbi Fantje s Praprotna, ki so dolga leta nastopali z Lojzetom Slakom in njegovim ansamblom, letos pa slavijo 55 let uspešnega prepevanja. Žal brez dolenjskega slavčka, kot mnogi imenujejo Slaka.

Druga novost je pevsko tekmovanje Družina poje, v kateri bodo predstavljali simpatične slovenske družine, ki obožujejo petje. Sestavi bodo zelo različni, pomembno je, da so pevci v sorodu in da so, če je le mogoče, pripadniki več generacij. Da torej pojeta oče in mama pa hčerka, sin, sestrične, dedki, babice, bratje in sestre ... Pri nastopu ni omejitev, le voljo in korajžo je treba imeti. Vse pevske skupine bodo v živo spremljali Poskočni muzikanti, ki ostajajo hišni band, udeleženci pa bodo prepevali znane skladbe iz zakladnice domače glasbe. V prvi oddaji bosta peli družini Umek iz Zgornje Pohance pri Artičah ter Pušaverjevi iz Jelovca pri Makolah.

Sicer oddajo trenutno vodi Blaž Švab sam, brez sovoditeljice Darje Gajšek, ki je postala mamica in ve, kako dragocen je vsak trenutek, preživet s hčerkico Emo in njenim očkom. A Blaž poslej ne bo več sam, saj se je ekipi pridružila zvedava, energična in dinamična Ptujčanka Urška Vučak Markež, ki smo si jo najbolj zapomnili kot odlično plesalko v šovu Zvezde plešejo. Blažu bo pomagala s koristnimi nasveti, predvsem pa bo v oddajo vnesla veliko humorja in nepredvidljivosti. Menda je Urška že v maski nasmejala vse, ki so bili na prvih snemanjih, zato verjamemo, da se bo odlično znašla ob Blažu pred kamerami. Sicer pa ustvarjalci obljubljajo še več glasbe, ob kateri se bodo plesalci Folklorne skupine Iskraemeco tudi veselo zavrteli. Prva oddaja bo na sporedu že ta petek, 6. oktobra.