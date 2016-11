Bivši žirant Talentov grozi in žali! Zdaj je počilo

Zaposleni v orkestru Slovenske filharmonije (SF) so za 5. december izglasovali stavko. Z njo zahtevajo od direktorja Damjana Damjanoviča in dirigenta Uroša Lajovica prenehanje žalitev in nespoštljivega odnosa ter spoštovanje pravic zaposlenih, vključno s predpisi za napredovanje članov orkestra. Stavko podpira tudi glavni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz).

Stavka se bo začela ob 19. uri oziroma v času trajanja vaje orkestra in se bo končala istega dne ob 21.30 oziroma po izteku časa, predvidenega za vajo orkestra.

Napovedano stavko je soglasno podprl glavni odbor Sviza, ki v imenu okoli 37.500 članov Sviza sprejema najpomembnejše odločitve. V odboru podpirajo odločnost zaposlenih v orkestru SF za ureditev razmer v umetniški ustanovi. Obenem Sviz javno opozarja Damjanoviča, da njegove grožnje z izgubo ugleda SF in s tem, da bi v primeru stavke in prekinitve sodelovanja z dirigentom nastala škoda 100.000 evrov, pomenijo hud in nedopusten pritisk na zaposlene, ki so se odločili za stavko. Pravica do stavke je, kot poudarjajo pri Svizu, ustavna pravica in je delodajalec ne sme ovirati. Kot dodajajo, je »žuganje s finančno ovrednoteno škodo zaradi stavke v tem primeru pritlehen in nedopusten pritisk«.

Sviz poziva tudi ministra za kulturo Antona Peršaka, da posreduje in omogoči ter zaščiti ustavno pravico do stavke. Prav tako ga pozivajo, naj sprejme stavkovni odbor orkestra SF in se aktivno vključi v razreševanje vse hujšega konflikta med vodstvom in orkestrom.