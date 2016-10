Bivša tekmovalka BB: Imela bi otroka

Bivša tekmovalka šova Big Brother Jadranka Lisjak je v četrtek svoje prijatelje in oboževalce zabavala s posnetki v živo na facebooku. Pri tem je med drugim spregovorila o svojem zdravstvenem stanju in o tem, kako pogreša svoje bivše sotekmovalce, priznala pa je tudi marsikaj bolj intimnega.

»Vsi dedci so prasci, dobesedno prasci, izkoriščajo ženske. Samo seks jim je pomemben, nič drugega, jaz pa tega ne rabim. Rabim človeka, ki me bo spoštoval, ki me bo imel rad, ki me bo vzel tako, kot sem, in ne da me bo je**l v glavo in me bo samo imel za seks. Ne rabim tega, da bom jaz koga preživljala in trpela z njim. Nočem. Hočem človeka ob sebi, ki me bo spoštoval in ljubil, ki si želi enega otroka, in bom imela otroka,« je povedala 44-letnica.

Na plaz komentarjev o njenih slabih zobeh pa je odgovorila: »Jaz sem carica, tudi če mi manjkajo zobje. To bom poštimala, tudi kožo bom poštimala in potem bom mojega bivšega Tugomirja zje***a kot psa,« je povedala o bivšem partnerju v šovu Tugomirju Kočevarju. »Misliš, da sem jaz ženska za eno noč? Motiš se, f** off,« je še dodala.