Bivša prva dama kipari v Pionirskem domu

Simbolično in za spomin so poslikali prazno platno. FOTO: Mediaspeed.net

Pionirski dom – Center za kulturo mladih je javni zavod na področju kulture in ena od vodilnih ustanov na področju zunajšolskega preživljanja prostega časa otrok, mladine in odraslih. Začetki njihovega delovanja segajo v leto 1963, odtlej pa se je na njihovem programu zvrstilo ogromno delavnic, krožkov, seminarjev, predstav in drugih dejavnosti, ki so pomembno vplivale na vzpodbujanje, izobraževanja ter udejanjanja otrok in mladih.

Simbolično so poslikali platno, ki bo v spomin na ta dan krasilo prenovljeno vilo.

Njihov prispevek družbi je prepoznala tudi Mestna občina Ljubljana in jih nagradila in podprla s prenovo ustvarjalnih prostorov v vili na naslovu Komenskega 9. Svoje dejavnosti namreč organizatorji izvajajo na treh različnih lokacijah v Ljubljani, Art Center v ulici Komenskega 9 pa je bila zagotovo lokacija, ki je glasno kričala po obnovi.

Prečudovito prenovljen prostor bo tako še dodatna spodbuda za nadaljnje dobro delo in ustvarjanje vseh mladih pa tudi manj mladih.

Na slavnostnem odprtju novih prostorov sta trak prerezala direktorica Pionirskega doma Vika Potočnik in župan Ljubljane Zoran Janković. Oba sta ponosno predstavila načrte za prihodnost in utemeljila dobro investicijo. Program je povezoval Miha Šalehar, radijski voditelj na Valu 202, ki že dlje dobro sodeluje s Pionirskim domom.

Da je bilo vzdušje primerno namembnosti odprtja novih prostorov, so prisotni simbolično poslikali prazno platno, ki bo v spomin na ta dan krasilo prenovljeno vilo.

1963. leta je začela delovati ustanova za zunajšolsko dejavnost otrok.

Po uradnem delu, ko so se na odru predstavili mladi glasbeniki, je Vika goste peljala na ogled prenovljenih prostorov. V enem izmed ustvarjalnih kotičkov smo opazili Barbaro Miklič Türk; nekdanja prva dama je, kot kaže, navdušena nad kiparstvom, saj je uspešno preizkušala svoje sposobnosti v izdelovanju skulptur. Čeprav je hčerka mikrobiologinje in inženirja ter žena bivšega predsednika, resnega pravnika in diplomata Danila Türka, ima tudi umetniško žilico. Ob zavzetem ustvarjanju se je že na daleč videlo, da pri svojem novem hobiju izjemno uživa.

Vila skozi čas Konec 19. stoletja je ljubljanski mestni svetnik in nadporočnik Ivan Velkavrh v današnji ulici Komenskega 9 zgradil družinsko vilo. Med 2. svetovno vojno so se v njej naselili Nemci, že leta 1926 je vilo kot družinski dom kupil Baltazar Baebler, a so stavbo po vojni leta 1947 tedanjima solastnicama, družinama Baebler in Brecelj, odvzeli v denacionalizacijskem postopku. Denacionalizacijski upravičenci so leta 2003 dobili odškodnino. Enonadstropna vila je leta 1962 postala prostor Pionirske knjižnice.