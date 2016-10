Bivša miss in fotograf nista več skupaj

ČRT SLAVEC IN NIVES OREŠNIK

Fotograf Črt Slavec je pred tremi leti po razhodu z Iris Mulej našel srečo v objemu nekdanje miss Slovenije Nives Orešnik. O svojem razmerju nikoli nista razglabljala v javnosti, kar nekaj časa pa je minilo od takrat, ko sta se nazadnje skupaj pojavila na kakšnem dogodku. Izkazalo se je, da sta šla vsak svojo pot, saj nam je Nives potrdila, da je že nekaj mesecev samska. Na vprašanje, ali s Črtom ostajata v dobrih odnosih, je povedala: »Z nekdanjimi partnerji ne ohranjam veliko stikov, saj se mi zdi, da greš narazen z razlogom.« Ob tem je dejala, da si trenutno ne želi partnerja in razmerja, saj potrebuje čas zase, ko bo lahko nemoteno ustvarjala in nadgrajevala kariero. »Fant tako ali tako trenutno ne bi zdržal z mano,« je povedala v smehu. Črt sicer zelo redko komentira zasebne zadeve, smo pa izvedeli, da trenutno živi v Dubaju, kjer igra hokej v profesionalni ligi za ekipo Dubai Mighty Camels. Črtovo življenje je že od mladih nog prepleteno s hokejem, v deželi presežknikov in razkošja, kjer je hokej vse prej kot nekaj naravnega, pa se menda zelo dobro znajde.

