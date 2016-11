Bivša bepopovka pet mesecev po porodu spet v službi

Večina mamic z malčki ostane doma ves porodniški dopust, nekatere pa službo preveč pogrešajo, da bi se ji odpovedale za celih dvanajst mesecev. Med njimi je tudi simpatična radijka Ana Praznik, ki je konec letošnjega maja povila prvorojenko Otjo. Nekdanja bepopovka se je namreč vrnila na Hitradio Center, kjer se je je še posebej razveselil sodelavec in prijatelj Silvester Javornik, ki od srede naprej z Ano znova vodi oddajo Popoldne z Ano in Silvestrom. Ne dvomimo, da bo ta uigrani tandem tako kot včasih nasmejal poslušalce in jim z zanimivimi anekdotami krajšal čas, obdelal zanimive teme in tudi kakšno zapel.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.