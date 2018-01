Bine Volčič: Ne bom kopiral Alme

Rivalstva z Luko in Karimom se ne boji, saj so za kamerami dobri prijatelji. FOTO: Tomo Jeseničnik

Če imajo Angleži Gordona Ramsayja, imamo mi Bineta Volčiča. Z Gostilno išče šefa ste postali sinonim za kuharske šove pri nas, zdaj se boste preizkusili še kot žirant v MasterChefu. Ste pogrešali televizijo?

Stati pred kamero je zelo poseben občutek in če te zagrabi ta 'televizijska bolezen', začneš sčasoma pogrešati adrenalin pod studijskimi lučmi. Priznam, da se letošnje sezone MasterChefa veselim in sem počaščen, da so me povabili med žirante.

Česa se najbolj veselite oziroma kaj vam bo tokrat predstavljalo še poseben izziv?

Res je, da sta šova med seboj precej različna in je moja vloga v žiriji manj aktivna oziroma mentorska, kot je bilo to v šovu Gostilna išče šefa. Izziv bo držati prste stran od štedilnika in se osredotočiti le na strokovno ocenjevanje. Kot chef sem navajen vzeti stvari v svoje roke in dati komando, tokrat pa bom moral stati ob strani in sodelovati le s komentarji.

Z vašim prihodom bo v žiriji zavladal popoln patriarhat. Si bo težko izbojevati svoj položaj, glede na to, da je bila pred vami na tem mestu ženska?

To bomo pa še videli, kako se bomo žiranti uglasili med seboj. Seveda ne bom kopiral Almine prezence, ker nisem igralec, znam biti samo Bine (smeh), smo pa z Luko in Karimom tudi sicer prijatelji in se rivalstva ne bojim. Tu smo za tekmovalce, da jim omogočimo napredek v stroki in osebno rast.

