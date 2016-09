»Bila je ljubezen na prvo vadbo!«

Neža Rupnik (30) je fly high jogo spoznala v Indoneziji, osvojila pa jo je v trenutku. »To je bila ljubezen na prvo vadbo,« pove. Njen prvi stik z novo vrsto joge je bil kar tečaj za učitelje, a jo je vadba tako osvojila, da je zmogla vse. Letos poleti je učila v Ljubljani, na Ježici, te dni se odpravlja na izobraževanje na Tajsko. V prihodnosti si želi učiti fly high jogo, imeti svoj studio, izobraževati nove učitelje in to jogo širiti med ljudi, tudi v druge države. Za zdaj se vidi nekje med Indonezijo in Slovenijo z okoliškimi državami, a se je že naučila, da ima življenje svojo pot.



Zaljubila se je v fanta in fly high jogo



Z jogo se je sicer prvič srečala, ko je bila stara 23, ker se ji je zdela primerna za raztezanje. Dve leti je enkrat na teden delala hatha jogo, bolj pa so jo pritegnili drugi, aktivni športi – ples, kolesarjenje, tek, dve leti je intenzivno plezala. »Nato sem po treh letih neprekinjenega televizijskega dela odšla za štiri mesece potovat. Šla sem sama, najprej za dva meseca v Avstralijo, nato v Indonezijo,« skorajda zdrdra iskriva Logatčanka. Dva meseca so jo novi prijatelji v deželi kengurujev vabili, naj ostane, saj se je res dobro počutila pri njih. »Vztrajala sem, da ne, ker mi je doma fino, tam imam prijatelje, načrtovala sem vrnitev na televizijo,« razlaga Neža, ki se ji je potem zgodila Indonezija. Tja je iz Avstralije odšla še na obisk k dolgoletnemu prijatelju, s katerim pa sta se zaljubila. »Presenetilo naju je oba,« pove Neža, ki se je po dveh mesecih sicer za nekaj časa vrnila domov. Poskušala je spet delati na televiziji, želela se je vrniti na razvedrilni program, saj je zadnja tri leta delala znanost in pa jutranji program, a ji niso odprli vrat. Nekaj časa je še delala, poučevala je javno nastopanje, ko je zbrala dovolj denarja, pa se je vrnila k fantu in ostala eno leto. Nekega dne je prišel domov in jo vprašal, ali bi učila jogo, pa mu je odgovorila, da niti ne, a ji je povedal, da gre za povsem novo jogo, fly high, in ko si je nekaj vadb ogledala na spletu, je bila navdušena. Pasovi so jo spominjali na plezanje, raznorazne akrobacije na njih pa so jo osvojile. »Komaj sem čakala na tečaj, to je bilo lani septembra, ampak to je bil že tečaj za učitelje. Takoj ko sem videla pas, sem začela viseti tam gor – in potem me ni bilo več mogoče spraviti dol,« se v smehu vsa v žaru spominja Neža. Kakšna pa je fly high joga? »Gre za jogo, pri kateri se uporabljajo pasovi, na katerih se potem izvaja vadbo. Pasovi so lahko le v pomoč pri raztezanju ali pa se na njih izvajajo celotne asane. Nekaterim ni všeč, ker je zelo aktivna oblika joge, a ko se naučiš delati s pasovi in obvladovati telo, je lahko tudi zelo umirjena,« pojasni.



Novinarstvo je pozabljeno



Potem ko je jogo takoj po pridobljeni licenci že učila v Indoneziji, letos poleti pa še doma, v Sloveniji, je Neža odločena, kakšna bo njena prihodnost. »Zdaj želim delati samo to, v tem uživam, lahko sem kreativna, daje mi energijo,« pove Neža, ki se prav te dni odpravlja na Tajsko, na nove tečaje. Bolj podrobno želi spoznati klasično jogo, njene osnove, anatomijo, filozofijo, da bo pozneje to lahko vključevala v svoje koreografije vadb. »Po mesecu tečaja bom najbrž tam ostala še kak mesec, ker nisem bila še nikoli. Potem bom šla nazaj v Indonezijo,« opiše del načrtov. Življenje v Indoneziji ji je pisano na kožo. »Všeč mi je vse, najbolj pa lahkotnost in sproščenost, neobremenjenost s pravili, tam prevlada zdrava logika – če ti nekomu nekaj dobrega storiš, ti enako vrne on, pa tudi vsi drugi,« pojasni. »Vmes bom hodila tudi na Bali in upam, da bodo naredili še kakšen nadaljevalni tečaj fly high joge, saj je tam doma njen ustanovitelj Jose Luis Jimenez,« še doda. Februarja načrtuje vrnitev domov, ker bi rada to, kar je začela letos poleti na Ježici, nadaljevala in fly high jogo širila med ljudi. Načrtov je še veliko, Neža pa ima zdaj, ko hodi po svoji novi poti, toliko energije, da kar žari in živi tako polno življenje, kot si ga je v svojih novinarskih časih lahko samo želela.

Gen joga



Program joge je pripravljen na podlagi genetske analize in zdravstvenega stanja posameznika. Namenjena je ljudem z zdravstvenimi težavami (glavoboli, bolečine v hrbtenici, pogosta vnetja mehurja, astma, PMS, hormonsko neravnovesje, izgorelost) ali tistim, ki bi na podlagi genetskega zapisa radi preventivno ukrepali. Fly high joga



»Pri njej se uporabljajo pasovi, na katerih se potem izvaja vadbo. Pasovi so lahko le v pomoč pri raztezanju ali pa se na njih izvajajo celotne asane. Ko se naučiš delati s pasovi in obvladovati telo, je lahko tudi zelo umirjena.« Jin joga



Velja za najbolj globoko jogo. V položajih se ostaja dlje, od 3 do 20 minut, sprostite se, mišice se zmehčajo, da olajšajo prehod do notranjih tkiv. Položajev je manj, namenjeni so spodbujanju meditacije. Uči poslušati telo, obnavlja in ohranja naravno gibljivost, spodbuja meditacijo in utiša ego. Terapevtska joga



Pripomore h globinski regeneraciji telesa in duha. Jogijske vaje se opravljajo s pripomočki, ki nas podpirajo, da se lahko predamo asani, dihu in energiji. Vaje so blagodejne za hrbtenico, ramenski obroč, medenico, odpirajo pa tudi meridijane. Hormonska joga



Aktivira delovanje jajčnikov, zviša raven hormonov, zmanjša ali odpravi intenzivnost menopavznih simptomov. Odlična je tudi za ženske, ki imajo težave z zanositvijo, nerednimi mesečnimi cikli in policističnimi jajčniki. Hot joga



Je različica bikrama, izvaja se v ogrevanem in vlažnem prostoru, kar pospešuje razstrupljanje in izboljšuje telesno kondicijo, telo je zaradi toplote prožnejše, raztezanje pa varnejše. Z vadbo lahko preoblikujemo telo, izgubimo odvečno težo, krepimo hrbtenico in zmanjšujemo stres. Zelo koristna je tudi za aktivne športnike, saj izboljšuje izvedbo gibov.

