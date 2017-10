Bil je s svetlolaso poptevejevo novinarko, zdaj ima punco s kuhalnico

Kaj imata skupnega lepa plavolasa televizijka z mikrofonom s komercialke in lepa plavolasa televizijka s kuhalnico z nacionalke? Šefa Modre zavarovalnice Boruta Jamnika. Potem ko je še lani njegovo posteljo grela Katarina Matejčič (ta si je, kot vedo povedati opravljivci z opravljive strani ulice, menda že našla »nekaj novega in mladega«), novinarka informativne oddaje 24ur s POP TV in ljubiteljica, kaj ljubiteljica, oboževalka visokih pet, je zdaj Jamnikova nova punca Urška Dolinšek, ki v oddaji Pregreha brez greha na nacionalki vrti kuhalnico.

Jaz raje kot sladice jem slane in pekoče jedi. Sladke raje delam za druge.

Lepa Urška, ki je tokrat ogrela poslovneževo srce, je tudi vodja slaščičarne znanega ljubljanskega podjetja, v mladosti pa je študirala pravo. Pred dnevi je za enega od portalov povedala, da je v kuhinji pristala, ko je odšla v Francijo, ker je bilo njeno poznavanje jezika preslabo, da bi lahko delala v pisarni:

»Na začetku sem delala vse, potem pa sem se specializirala za slaščičarstvo. Zdaj si ne predstavljam, da bi delala kaj drugega.«

V Franciji je ostala kar osem let, ampak, priznava, ker se je zaljubila: »Takrat sem spoznala zdaj že nekdanjega moža, rojenega Parižana, in kot veste, Francozi slovijo po svoji kulinariki. Ta me je hitro prevzela. Hrana me je sicer že od nekdaj zanimala, a si nikoli nisem mislila, da se bom s tem ukvarjala profesionalno.«

8 let je bila Urška v Franciji.

Ima dva otroka, a pravi, da sladkarij ne kupujejo. »Najraje pripravljam sladice iz temne čokolade, ki jo kombiniram z nekonvencionalnimi začimbami. Recimo s čilijem, solnim cvetom, tartufi... Raje kot sladice pa jem slane in pekoče jedi. Sladke raje delam za druge,« je priznala. Ali je Jamnika osvojila s katero od njih, ni povedala.