The Biggest Loser: v ekipi pretep, ob službo tudi Grošljeva?

Priprave na drugo sezono šova The Biggest Loser Slovenija so že v polnem teku. Na Planet TV že pridno zbirajo prijave in opravljajo prve pogovore s kandidati, kot kaže pa v drugi sezoni ne bo vse tako, kot je bilo v prvi. Kot strela z jasnega je namreč odjeknila novica, da Špela Grošelj ne bo vodila druge sezone šova. Njen oddih na Filipinih, kjer se trenutno mudi s svojim partnerjem Gregorjem, je tako torej vse prej kot brezskrben.

Kaj se dogaja, smo preverili tudi na Planet TV, kjer so nam pojasnili, da se je pogodba med produkcijo The Biggest Loser Slovenija in Špelo Grošelj po prvi sezoni oddaje iztekla. Dogovori za drugo sezono pa menda še potekajo.

A to ni edina sprememba. Produkcijska hiša, ki naj bi za Planet TV snemala oddajo, naj bi se zaradi številnih sporov poslovila tudi od štirih urednikov. Kot dodaja Žurnal, pa naj bi med scenaristom Daretom Hriberškom in direktorjem televizije Vladanom Andjelkovićem prišlo celo do fizičnega obračuna.

S pojasnili, kaj se dogaja med Hriberškom in Andjelkovićem, pa so nekoliko bolj skopi. Zapisali so, da gre v navedenem primeru za osebni spor, zato zadeve ne komentirajo.